Hyundai планирует представить в Европе 22 новые модели к 2017 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai собирается представить 22 новые модели автомобилей в Европе в течение ближайших четырех лет, пытаясь вернуться к двузначным темпам роста, передает Рейтер.

"Мы называем это "Ускорением производства 2017". Эта продукция позволит нам поддержать наш рост и, в конечном итоге, достичь 5-процентной доли рынка в Европе", - сказал Марк Холл, отвечающий за маркетинг в Hyundai Motor Europe (HME), в ходе мероприятия для СМИ в преддверии автошоу во Франкфурте.

Рост продаж Hyundai в Европе составляет около 10% в последние два года, а доля рынка достигла 3,4% в прошлом году в сравнении с 2,6% в 2010 году.

Однако в первом полугодии 2013 года объемы продаж сократились на 3,6%. Доля Hyundai на европейском рынке составила 3,5%, укладываясь в прогноз компании на 2013 год.

Большинство из новых 22 моделей будут замещением автомобилей предыдущего поколения, как новое поколение i10, которое будет представлено на этой неделе на шоу во Франкфурте, сказали высокопоставленные представители Hyundai.

С момента запуска i10 в 2007 году эти автомобили приобрели 450 тысяч покупателей в Европе, и модель заняла 5,9-процентную долю в данном сегменте.

Один из источников в Hyundai сказал, что публике также будут представлены новые модели, в том числе компактный внедорожник - эта модель появится в продаже уже в 2016 году.