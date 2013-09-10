Лукашенко рассчитывает восстановить отношения с Россией в калийной сфере

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает восстановить отношений с Россией в калийной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом Лукашенко заявил сегодня при назначении послов Беларуси в ряд государств, комментируя белорусско-российский калийный конфликт.

«Я уже об этом публично высказался – хочу конкретизировать. Сегодня в связи с неприличными действиями этих российских негодяев у нас сложились определенные проблемы с реализацией калийных удобрений. Вопрос не только в том, что это наша основная компания, вопрос состоит в том, что это все-таки коллектив, градообразующее предприятие, лицо нашей страны. Мы немало вложили труда и средств, чтобы после лихих 80-х и 90-х привести в чувство это предприятие, город-красавец построен», - сказал Лукашенко.

«С любой стороны, с какой ни подойди, это – ценность для нашего государства, и мы должны не то что не потерять (мы его, конечно же, никогда в жизни не потеряем и никому не отдадим на растерзание), мы должны как можно быстрее войти в то русло деятельности предприятия, каким оно было в лучшие периоды. А в лучшие периоды страна получала больше 3 млрд долларов дохода от реализации калийных удобрений. Понятно, что рынок сейчас непростой. Он до обвала был сложным, потому что экономика мировая в кризисе. А действия акционеров со стороны «Уралкалия» еще больше осложнили ситуацию на международном рынке калийных удобрений», - добавил Президент Беларуси.

Тем не менее, по словам Лукашенко, белорусская сторона настроена нормализовать ситуацию.

«Я почему-то убежден, что и россияне примут соответствующее решение, и руководство России такую мощную российскую компанию без внимания не бросит. Рано или поздно, для того чтобы восстановить статус-кво и то, что было ранее, россияне придут к нам. По крайней мере, мы не против работать так, чтобы были большие доходы. Что для этого надо сделать, вполне понятно», - отметил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 30 июля российская компания «Уралкалий» объявила о своем выходе из состава белорусско-российского ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), через которую вместе с ОАО «Беларуськалий» поставляла свою продукцию на внешние рынки. Свое решение россияне объяснили тем, что белорусская сторона начала экспортировать продукцию «Беларуськалия» в обход БКК.

26 августа Генпрокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководителей БКК, среди которых председатель наблюдательного совета БКК, гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Они обвиняются по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями).

Баумгертнер был задержан в Минске и сейчас находится в СИЗО КГБ.

2 сентября Следственный комитет Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела в отношении главного акционера «Уралкалия», российского олигарха Сулеймана Керимова. Он также обвиняется в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. Керимов объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

5 сентября Лукашенко подписал указ № 399 «О совершенствовании экспорта калийных удобрений». Он предусматривает создание новой торговой компании, которая будет осуществлять продажу калийных удобрений – ОАО «Белорусская калийная компания».

6 сентября Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг ареста Баумгертнера, заявил, что проблема, конечно, должна решаться.

«С Лукашенко я по этому вопросу не разговаривал. А это затишье связано с тем, что мы хотим проблему решить, а не загонять ее в тупик, что очень легко сделать, начиная шум и гам по этому вопросу», - заявил Путин.