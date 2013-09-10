Прибыль "Уралкалия" за полгода упала на 53%

Крупнейший в мире производитель хлористого калия "Уралкалий" в первом полугодии текущего года снизил чистую прибыль по МСФО на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 397 миллионов долларов,

Об этом сообщается на сайте компании.

Выручка компании в январе-июне снизилась на 29% - до 1,348 миллиарда долларов, также оказавшись хуже прогноза (1,61 миллиарда долларов). Показатель EBITDA "Уралкалия" сократился на 40% и составил 876 миллионов долларов.

Справка УНИАН. ОАО "Уралкалий" - крупнейший в мире производитель хлористого калия с долей рынка около 20%. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Чистая прибыль по РСБУ в 2012 году выросла на 14,5% - до 49,1 миллиарда рублей, выручка - на 10,3%, до 110,116 миллиарда рублей.

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