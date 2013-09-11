В Одесской области более 90% субъектов добывают подземные воды без разрешений

В Одесской области более 90% субъектов добывают подземные воды без разрешительных документов на специальное водо- и недропользование. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, прокуратурой области проведен ряд проверок соблюдения требований Кодекса Украины о недрах и законодательства в сфере горных отношений.

«В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства субъектами хозяйствования, деятельность которых связана с недропользованием, а также органов власти и государственного контроля.

Стоит отметить, что на территории области только 32 предприятиям предоставлены разрешения на специальное недропользование, в том числе 18 разрешений - на пользование пресными и минеральными водами», - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что состояние учета артезианских скважин является не удовлетворительным, поскольку районные госадминистрации не обеспечили инвентаризацию водозаборных скважин в населенных пунктах области для выявления бесхозных.

«Также не приняты меры по ликвидационному тампонажу недействующих скважин, что способствует загрязнению подземных запасов питьевых вод. Кроме того, в регионе имеют место многочисленные факты самовольного добычи пильного известняка и строительного песка, в том числе на самовольно занятых участках земель водного фонда», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Одесский межрайонный прокурор по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере начал уголовное производство по ч.2 ст.240 и ч.1 ст.364 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр, злоупотребление властью или служебным положением) в отношении должностных лиц частного предприятия. Последнее на протяжении 2011-2013 годов осуществляло самовольную добычу пресных подземных вод. Нанесенный государству ущерб рассчитан Государственной экологической инспекцией в Одесской области и составляет 88,5 тыс грн. С целью их возмещением межрайпрокуратурой заявлен иск в суд.

Тем же прокурором начато еще 4 уголовных производства по фактам самовольного добычи полезных ископаемых, в том числе в водоохранной зоне Куяльницкого лимана и акватории Черного моря.

Прокурором Овидиопольского района начато уголовное производство по факту самовольного добычи подземных вод предприятием, противоправной деятельностью которого государству нанесен ущерб на сумму 170 тыс грн. Прокурором Коминтерновского района в суд направлено уголовное производство в отношении председателя сельскохозяйственного кооператива, самовольным недропользованием которого государству причинен ущерб более, чем на 2 млн грн.