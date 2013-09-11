Автопроизводители анонсировали новые увольнения в Европе

На автосалоне во Франкфурте главы ряда крупнейших автомобильных производителей заявили о необходимости продолжить сокращение расходов в Европе. Всего в ЕС могут закрыть до 10 заводов и уволить их персонал.

Открывшийся автосалон во Франкфурте проводится раз в два года и входит в число наиболее важных автомобильных выставок мира. Помимо представления новинок, ряд глав автопроизводителей в интервью новостному агентству Reuters озвучили свою оценку состояния европейской автопромышленности. Большинство руководителей автоконцернов скептически оценивают перспективы в Европейском регионе, передают Вести.ru.

Мартин Винтеркорн, председатель правления концерна Volkswagen считает, что европейский рынок по-прежнему внушает определенные опасения. «Общий объем продаж автомобилей упал примерно на 3 – 3 с половиной миллиона единиц с 2007 г. На мой взгляд, участникам европейского автопрома придется закрыть примерно 10 заводов. Пока что нас выручает рост продаж в США, Китае, России и ряде других регионов”, - сказал он.

Филипп Варин, председатель правления PSA Peugeot заявил: "Сейчас в руководстве как раз обсуждается вопрос сокращения производственной линии. Но сначала детали сокращений будут представлены профсоюзам".

Норберт Райтхофер, главный исполнительный директор BMW отметил, что Европа сейчас является проблемным рынком для автопроизводителей. «И мы не видим здесь света в конце тоннеля в ближайшей перспективе. Думаю, ситуация вряд ли улучшится до второй половины 2014 года”, – сказал он.

Стоит добавить, что в июне этого года в издании Automotive News Europe отметили, что европейским автопроизводителям придется сокращать избыточные мощности в Европы.

По данным издания, в I квартале 2013 г. 85 заводов – более половины из общего числа в 160 – работали при загрузке мощностей на уровне в 70% или ниже. В I квартале 2012 г. подобную низкую загрузку показывали 74 завода. При этом в среднем для выхода на рентабельный уровень производства от автозаводов требуется загрузка мощностей в 75-80%.

В корне проблем европейского автопрома не избыточные мощности, а падение продаж автомобилей после финансового кризиса. В период с 2002 – 2012 гг. объем производства автомашин снизился на 3 млн единиц в Западной Европе, при этом вырос на те же 3 млн единиц в Центральной части Европы и Турции.

За этот же период количество регистраций новых автомобилей уменьшилось с 14 млн единиц в 2002 г. до 11,3 млн единиц в 2012 г. По оценкам Automotive News Europe, к концу 2014 г. Ford, Opel, PSA/Peugeot-Citroen и Volvo закроют пять автомобильных заводов в Европе.