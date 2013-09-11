На долю Керимова в "Уралкалии" претендует "Норникель"

Новым претендентом на покупку пакета акций Сулеймана Керимова в "Уралкалии" является "Норильский никель". При этом сделка может быть завершена уже в конце этого месяца, а стоимость сделки составит более 4 млрд долл.

"Если продажа доли поможет освободить человека из тюрьмы, то он готов продать свою долю", - сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

Керимов владеет 21,75% "Уралкалия" через фонд Suleyman Kerimov Foundation, которому сейчас принадлежат все активы сенатора. Этот пакет, исходя из котировок на Московской бирже, стоит около 3,5 млрд долл, передают Вести.ru.

Напомним, что 26 августа Владислав Баумгертнер был арестован в Белоруссии, так как Следственный комитет Белоруссии обвиняет его и ряд других топ-менеджеров "Белорусской калийной компании" в действиях, которые привели к ущербу в 100 млн долл.

По данным WSJ, ситуация остается нестабильной, и сделка может быть не завершена или может принять различные формы, которые бы позволили Керимову "дистанцироваться" от компании, не продавая акции. При этом "Норникель" опроверг информацию о переговорах, представитель компании сообщил, что намерений по приобретению акций "Уралкалия" нет.

"Уралкалий" и "Беларуськалий" поставляли калий на зарубежные рынки через БКК, но в конце июля российская компания отказалась от совместной деятельности в связи с фактическим началом независимых поставок калия со стороны Белоруссии в обход БКК.

Это стало возможно благодаря указу президента Белоруссии от 22.12.2012 № 566 об отмене исключительного права "Белорусской калийной компании" на экспортные поставки белорусского калия.

В результате конфликта российская компания решила изменить стратегию, увеличив производство хлористого калия до 10,5 млн тонн в 2013 г., 13 млн тонн в 2014 г. и 14 млн тонн в 2014 г., при этом поставки будут направлены в основном в Китай, Индию и Бразилию, то есть на основные рынки сбыта.

Такая ситуация должна привести к падению цен на калий на мировом рынке, что ухудшит положение "Беларуськалия", а экспорт калия в прошлом году дал 12% всей экспортной выручки и около 10% доходов бюджета Белоруссии.

По данным различных СМИ, условием освобождения Баумгертнер является выход Керимова из состава акционеров "Уралкалия", хотя официально такое давление отрицают представители бизнесмена. При этом претендентами на покупку пакета назвались Аркадий Ротенберг, совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, основатель "РуссНефти" Михаил Гуцериев и Владимир Коган. Также среди претендентов на покупку WSJ называет Филарета Гальчева, который уже владеет долей в компании.

"Они все готовы платить цену, которая его устраивает, но теперь это вопрос о том, захочет ли он продать компанию, - сказал человек, близкий к Керимову. - Там нет финансовых проблем или политического давления, чтобы продавать".

При этом пока не ясно, согласен ли будет новый акционер возобновить партнерство с Белоруссией. Сама компания сообщила вчера, что нет никаких планов по возобновлению партнерства.