"Норникель" опроверг информацию о покупке доли в "Уралкалии"

ОАО "ГМК "Норильский никель" не ведет переговоры о покупке пакета Сулеймана Керимова в "Уралкалии", сообщил "Прайму" представитель ГМК.

О том, что "Норникель" претендует на долю Керимова, в среду сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Информация не соответствует действительности", - заявил представитель ГМК.

Акции "Норникеля" на торгах в среду к 10.27 мск снижались на 0,3%, индекс ММВБ при этом повышался на 0,1%.

Журнал Forbes сообщал, что выкупить долю миллиардера в "Уралкалии" предлагают владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, основатель "Русснефти" Михаил Гуцериев и бывший банкир, глава Госстроя Владимир Коган. СМИ одним из претендентов называли также Аркадия Ротенберга. Керимов через своего представителя эту информацию опроверг, но источник, близкий к компании, подтвердил "Прайму", что предложения о продаже поступают, однако миллиардер предметных переговоров о продаже не ведет.

В конце августа ОАО "Уралкалий" оказалось в центре международного скандала. Власти Белоруссии задержали гендиректора российской компании Владислава Баумгертнера во время его приезда в Минск, а затем объявили в международный розыск Сулеймана Керимова. Обоим теперь грозит в Белоруссии срок до 10 лет по статье о злоупотреблении властью и служебными полномочиями. МИД России неоднократно требовал немедленного освобождения Баумгертнера.

Керимов через благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation владеет 21,75% акций "Уралкалия". Кроме него, акционерами компании являются Филарет Гальчев (7%) и Анатолий Скуров (4,8%). Кроме того, 12,5% акций принадлежит компании Wadge Holdings Ltd, которую контролируют Suleyman Kerimov Foundation, Скуров и Гальчев. На рынке торгуется 53,95% акций компании.