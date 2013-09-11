Азаров поручил министрам подумать, как поддержать химическую отрасль

Премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьеру Юрию Бойко, министру промышленной политики Михаилу Короленко и министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову провести анализ и определить меры по поддержке химической отрасли.

Об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

"Поручаю вице-премьер-министру Бойко вместе с министрами промышленной политики Короленко и экономического развития и торговли Прасоловым осуществить глубокий секторный анализ ситуации и определить меры по государственной поддержке предприятий химической отрасли , которые бы обеспечили восстановление производства в первую очередь органической продукции, резиновых изделий, первичных пластмасс, сложных минеральных минеральных удобрений и т.п. . Главное внимание надо уделить стимулам и мерам , которые обеспечат конкурентоспособность украинской продукции", - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года в производстве химических веществ и химической продукции зафиксирован наибольший спад среди всех прочих отраслей - 22,1% к июню прошлого года.