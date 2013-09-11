"Богдан" проиграл тендер на поставку троллейбусов Люблину

Варшава. Один из крупнейших украинских производителей автомобилей компания "Богдан-Моторс" проиграла второй тендер на поставку еще 12 троллейбусов польскому городу Люблин, в котором подавала заявку совместно с польской компанией Ursus.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь коммунальной компании городского транспорта ZTM Lublin Юстина Гуждь.

"Победителем этого тендера признан Solaris Bus & Coach S.A", - сказала собеседник агентства.

Она заметила, что польско-украинский консорциум не оспаривал результаты этого тендера.

Пресс-секретарь также сказала, что компания больше не объявляла новых тендеров на поставку троллейбусов, в которых потенциально мог быть принять участие украинский "Богдан-Моторс".

По ее словам, Solaris выиграл этот тендер, поскольку предложил лучшие условия, чем конкурент.

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно, что "Богдан-Моторс" совместно с Ursus подали заявку на поставку еще 12 троллейбусов типа "мега" за 9,6 млн долл., (с НДС). Solaris Bus & Coach S.A предложил свои услуги за 7,8 млн долл. при том, что город планировал потратить на эту покупку 8,5 млн долл.

Польская газета Dziennik Wschodni отмечала, что обе компании предложили одинаковый строк гарантии, антикорозийную защиту и время работы аккумуляторов. В тоже время, по ее данным, Solaris задекларировал вдвое большую дистанцию, которую сможет проехать их троллейбус без доступа к сети - 5 км.

"Что интересно: с точностью до наоборот было в предыдущем тендере, который выиграли Ursus и Bogdan на поставку 38 более коротких троллейбусов", - писала газета.

Кроме того, по ее данным, Solaris в этот раз также предложил больше мест для сидения на самом низком и удобном для пассажиров уровне: 14 в сравнении с 12, которые предложили конкуренты (в предыдущем тендере тоже было наоборот - УНИАН).

Справка УНИАН. В конце апреля текущего года консорциум "Богдан Моторс" и Ursus подписали контракт на поставку 38 троллейбусов класса "макси" стоимостью 20,3 млн долл. (с НДС) после того, как накануне польский апелляционный совет подтвердил победу этих компаний в тендере, в котором также принимал участие Solaris.