«Богдан Моторс» увеличил убыток на 48%

Один из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (г. Киев), в январе-августе текущего года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48% - до 73,248 млн грн с 49,470 млн грн.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

"Такие финансовые результаты обусловлены невыполнением плана производства. Фонд оплаты труда остался на уровне прошлого года. То есть, фактически, акционеры оплачивали простой заводов", - сообщил Красуля.

По его словам, в компании прогнозируют, что до конца года убыток может составить более 100 млн грн.

Вместе с тем, пресс-секретарь отметил позитивные тенденции в связи с принятыми государством мерами по защите отечественного автомобильного производства. В частности, он подчеркнул тот факт, что темп роста производства с каждым месяцем увеличивается.

"Мы прогнозируем, что в следующем году удастся значительно сократить убытки, если правила "игры" на рынке останутся такими же, какие существуют сейчас", - отметил Красуля.

Он добавил, что это позволило бы загрузить производство и начать выпуск новых моделей автомобилей.

Как сообщал УНИАН, корпорация "Богдан" в январе-августе текущего года сократила объемы производства автотранспортных средств всех типов по сравнению аналогичным периодом 2012 года почти на 50% - до 5,421 тыс. единиц.

В начале сентября в корпорации "Богдан" заявили о намерении до конца 2013 года выпустить около 500 автомобилей Great Wall на автозаводе в Черкассах.

В конце августа корпорация "Богдан" начала полномасштабное производство легковых автомобилей JAC на автозаводе в Черкассах, приступив к выпуску пилотной партии.

В июле текущего года Корпорация "Богдан" увеличила объемы производства автомобилей по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 33,5% - до 1,147 тыс. единиц

В июне текущего года корпорация увеличила объемы производства легковых автомобилей по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 71% - до 1,08 тыс. единиц.

По итогам 2012 года корпорация снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом - до 13 455 единиц.

Справка УНИАН. Компания "Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 8 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Богдан" проиграл тендер на поставку троллейбусов Люблину