Украинские металлурги увеличили импорт кокса в 3,5 раза

Метпредприятия за 8 месяцев увеличили по сравнению с аналогичным периодом 2012 года импорт кокса в 3, 5 раза, с 130 тыс. тонн до 460 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По импорту в августе было завезено 30 тыс.тонн металлургического кокса.

За январь-август металлургическим предприятиям поставлено 9,140 млн тонн украинского кокса – на 6% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года. В августе украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,200 млн тонн кокса.

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 9,600 млн тонн (98% от расчетной балансовой потребности и 97% от объема поставок за 8 месяцев 2012 г.)

В январе-августе украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного периода прошлого года на 5% - до 7,460 млн тонн. Объем импортных поставок углей для коксования в августе составил 950 тыс. тонн.

Поступление украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 8 месяцев составили 9,100 млн тонн – на 11% меньше от объема поставок за аналогичный период 2012 года.

Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе-августе сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 16,560 млн тонн.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение августа не изменился и по состоянию на 1сентября составили около 490 тыс. тонн.

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