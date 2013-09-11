Объемы оптовых запасов в США не оправдали ожиданий

Товарные запасы на оптовых складах США выросли в июле на 0,1% в помесячном выражении, сообщают Вести Экономика со ссылкой на министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличения запасов на 0,3%.

Продажи со складов в июле увеличились на 0,1%, месяцем ранее продажи сократились на 0,4%. Запасов на складах в июле хватило бы с учетом текущих темпов продаж на 1,17 месяца, как и в июне.

Запасы длительного пользования (срок эксплуатации более 3 лет) выросли в июле на 0,6%.