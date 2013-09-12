Промпроизводство в еврозоне снизилось сильнее ожиданий

Промышленное производство в еврозоне в июле 2013 года снизилось в годовом исчислении на 2,1% - существенно сильнее ожиданий, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Зафиксированное снижение стало самым сильным с февраля текущего года.

По сравнению с июнем показатель упал на 1,5%. Эксперты ожидали, что промпроизводство в еврозоне в июле снизится в годовом исчислении лишь на 0,2 проц, а к июню - вырастет на 0,1%.

При этом изменена июньская динамика промпроизводства, которая первоначально показывала рост в годовом исчислении на 0,3% на 0,7% к предыдущему месяцу. Рост в годовом исчислении теперь скорректирован на снижение на 0,4%, рост к июню - понижен до 0,6%.

Таким образом, обновленная статистика не подтвердила зафиксированный в июне впервые с осени 2011 года рост промпроизводства еврозоны, что сильно ослабляет надежды на выход экономики региона из рецессии в скором времени.

Надежды на начало восстановления экономики еврозоны основывались до сих пор преимущественно на возобновлении роста ВВП во втором квартале, а также на ряде оптимистичных отчетов о настроениях в деловой среде, отмечают аналитики. Но официальная статистика в третьем квартале не подтверждает распространившегося мнения о том, что экономика региона нацелена на рост. Данные о промышленном производстве помогут составить представление о потенциале положительных тенденций, зафиксированных во втором квартале, говорит аналитик Saxo bank Джеймс Писерно.

Согласно опубликованной в середине августа предварительной оценке, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,3% после снижения в течение шести предыдущих кварталов.

Но вышедшие в начале сентября данные о снижении в июле промпроизводства Германии сильнее ожиданий насторожили экспертов. "Столь провальные данные за июль сводят “на нет” рост предыдущего месяца и показывают, что ситуация в Германии радикально не улучшилась. А это, в свою очередь, значит, что третий квартал в Германии может быть отнюдь не хорош, и выход экономики еврозоны из рецессии благодаря сильному росту в Германии был лишь временным", - отметил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев.

Не оправдала ожиданий и динамика промпроизводства Франции - второй экономики еврозоны: в июле при ожиданиях роста было зафиксировано снижение. По мнению экспертов, это стало веским доказательством того, что пока рано торопиться с прогнозами сроков и потенциала экономического восстановления в Европе.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%.