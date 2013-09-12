Фирташ называет недоразумением ситуацию вокруг Запорожского титано-магниевого комбината

Владелец группы компаний Group DF, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ назвал недоразумением ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожского титано-магниевого комбината, на базе которого близкая к Фирташу компания «Толексис Трейдинг Лимитед», победитель конкурса на покупку предприятия, уже третий месяц подряд не может создать общество с ограниченной ответственностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фирташ сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

«По титано-магниевому – это просто анекдот. Сначала думали, какую структуру надо создать, потом надо было провести собрание. Кабмин должен был делегировать людей на собрание. Но не делегировал и указал на Фонд госимущества», - сказал Фирташ.

По его словам, Фонд госимущества также не делегировал участников собрания, заявив, что такое решение должно принимать правительство. «И это происходит третий месяц. Я жду, чем оно закончится. А мы, между прочим, тянем предприятие, боремся за него. Но не хотите – не надо, это ваше дело», – сказал Фирташ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, начальник Управления межгосударственных имущественных отношений и инвестиционной деятельности Фонда государственного имущества Украины Евгений Асташев сообщил, что по состоянию на 12 сентября компания «Толексис Трейдинг Лимитед» не выполняет обязательства, предусмотренные договором по учреждению общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат», вследствие чего все учредительные документы, подписанные между Фондом госимущества и победителем конкурса по продаже ЗТМК – компанией «Толексис Трейдинг Лимитед», утратили силу.

В свою очередь, это дает основание конкурсной комиссии Фонда госимущества отменить принятое решение об объявлении победителем конкурса компании «Толексис Трейдинг Лимитед».

По оценке представителя ФГИУ, на сегодняшний день оценочная стоимость целостного имущественного комплекса Запорожского титано-магниевого комбината составляет 749 млн грн.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках. Проектная мощность предприятия составляет 11 тыс. тонн металлического губчатого титана в год.