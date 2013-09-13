Азаров хочет сотрудничать с голландцами в авиационной отрасли

Глава правительства Украины Николай Азаров во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте предложил создать совместную рабочую группу по вопросам сотрудничества в авиационной отрасли. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«По моему мнению, нам было бы полезно создать такую рабочую группу. Это бы существенно оживило наше сотрудничество», - отметил Азаров.

Рютте подчеркнул, что нидерландская сторона рассмотрит предложение украинских коллег в ближайшее время.

Кроме того, премьер-министр Нидерландов выразил поддержку евроинтеграционным устремлениям Украины и положительно оценил подготовку Украины к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в Вильнюсе.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, активизацию инвестиционного сотрудничества между Украиной и Нидерландами. Также Украина и Нидерланды намерены усилить сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Азаров находится с двухдневным рабочим визитом в Королевстве Нидерланды.