Миндоходов разработало образец справки об уплате утилизационного сбора

Министерство доходов и сборов Украины разработало образец справки об уплате сбора за утилизацию транспортных средств.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров «Об утверждении формы справки об уплате налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств и формы справки об освобождении от уплаты налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств», опубликованном на сайте министерства.

Согласно предложенному образцу, в справке будет указываться информация о налогоплательщике, марка транспортного средства, номер двигателя, шасси, кузова и рамы, номер таможенной декларации, а также сумма уплаченного сбора.

Как сообщал УНИАН, Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств” вступил в силу с 1 сентября.

Вместе с тем, Президент Украины Виктор Янукович, подписавший данный закон 2 августа, потребовал внести изменения в законодательство с целью снять противоречия с нормами ВТО. В связи с этим в середине августа Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило изъять ряд противоречивых норм, в частности, о необходимости сертификации утилизационных площадок и использования корректирующих коэффициентов при вычислении суммы необходимого к уплате экологического налога.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора и готовит свои законопроекты, которые предполагают либо полную отмену сбора, либо его существенное снижение – до уровня, который отражает средние показатели аналогичного сбора в Европе.