"Крымский Титан" заплатил государству 274 млн грн за аренду ГОКов

Крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы "Крымский Титан" с момента подписания в начале 2012 года мирового соглашения с Фондом государственного имущества Украины об аренде Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината перечислил в бюджет в общей сложности 274,3 млн грн арендной платы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

По данным пресс-службы, из общей суммы текущая арендная плата составила 154,4 млн грн, арендная плата за прошлые периоды - 119,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский Титан» и Фонд госимущества подписали мировое соглашение. Также эти договоренности зафиксированы в дополнительных соглашениях к договорам аренды между «Крымским Титаном» и Фондом госимущества.

Стороны договорились о продлении срока аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК еще на 5 лет, а отсчет этого срока начинается с момента истечения в 2009 году действия предыдущей аренды. Таким образом, «Крымский Титан» является арендатором Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.

Согласно достигнутым договоренностям, «Крымский Титан» погасит задолженность за аренду Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК в размере 151,4 млн. грн.

По итогам 2012 года от аренды целостных имущественных комплексов государственных предприятий «Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат» и «Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат» в госбюджет поступило 152 млн грн

Химический холдинг Ostchem, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в декабре 2012 года увеличил долю в уставном капитале предприятия «Крымский Титан» (г. Армянск, Крым) до 100% с контрольного пакета в размере 50% + 1 акция.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, на которого приходится 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.