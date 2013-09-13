Суд признал банкротом единственную спичечную фабрику в Украине

Хозяйственный суд Ривненской области 28 августа признал банкротом единственного государственного производителя спичек в Украине – госпредприятие "Ривненская спичечная фабрика".

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно сообщению, суд принял решение приостановить какую-либо хозяйственную деятельность предприятия и начать ликвидационную процедуру.

Как сказано в судебном решении, оценочная стоимость имущества должника составляет 4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, определением Хозяйственного суда Ривненской области от 21 декабря 2010 года было возбуждено дело о банкротстве государственного предприятия «Ривненская спичечная фабрика» (г. Березное, Ривненская обл.).

Справка УНИАН. ГП «Ривненская спичечная фабрика» и ООО «Украинская спичечная фабрика» (частное предприятие, созданное в 2004 году) находятся на одной территории и работают по договору о совместном производстве спичек. Фабрика экспортирует свою продукцию в страны Балтии, Польшу и Румынию.