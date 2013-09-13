Украинская металлургия сократила убытки на 13,4%

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-июля 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% или на 1,1 млрд грн - до 7,1 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 7 месяцев уменьшился на 10,7% (на 9,9 млрд грн) и составил 83,3 млрд грн. Убытки от операционной деятельности (производство, админзатраты, сбыт и пр.) за август-июль т.г. составили 7,9 млрд грн, что практически соответствует показателю аналогичного периода 2012 года.

За 7 месяцев т.г. отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,7% против «минус» 7,9% за 7 месяцев 2012 года.

«По-прежнему основной причиной высокого уровня убытков от реализации является низкий уровень спроса и цен на металлопродукцию», - отмечает «Металлургпром».

Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.

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