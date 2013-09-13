Керимов продал свою долю в "Уралкалии" за 3,7 млрд долл. - СМИ

Предприниматель Владимир Коган выкупает долю Сулеймана Керимова в крупнейшем мировом производителе калийных удобрений "Уралкалий" за 3,7 миллиарда долларов, сказал агентству Прайм источник, близкий к сделке.

"(Коган) уже заплатил первый транш", - сказал источник.

Керимов через благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation владеет 21,75% акций "Уралкалия". Еще 7% акций компании принадлежат Филарету Гальчеву, 4,8% - Анатолию Скурову. Кроме того, 12,5% акций находятся в собственности Wadge Holdings Ltd, которую контролируют те же лица - фонд Керимова, Скуров и Гальчев.

"Без комментариев", - сказал агентству Прайм представитель Керимова Антон Аверин. В "Уралкалии" информацию также оставили без комментариев.

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