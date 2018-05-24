ВТО «обновилась»: торговые войны обещано свести на нет

«Таможенные» войны России против Украины, в том числе «утилизационные», «трубные», «фарфоровые» баталии и т.д., являющиеся ничем иным как способом «управлять» украинской интеграцией и которые применяются в нарушение правил Всемирной торговой организации, «решаются», как не странно, на политическом уровне вне вмешательства ВТО. Основная причина – длительность процесса разбирательства в рамках торговой организации и несовершенство правил торгового картеля. Рассмотрение обращений в таких противостояниях настолько длительно, что не имеет эффективного результата. Поэтому мировые аналитики считают, что ВТО – теряет позиции и обречена на «паралич».

Новый глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведу, который 1 сентября сменил на этом посту Паскаля Лами, решил навести порядок в объединении - аннулировать проблему торгового коллапса. Уже 12 лет ВТО никак не может прийти к консенсусу относительно либерализации рынков и субсидирования сельскохозяйственного сектора. Не под силу ему «закрыть» так называемый Дохийский раунд, начавшийся в 2001 году, который призван регламентировать торговые квоты и дотации. Разногласие протекционистов и сторонников «свободной» торговли, вернее, мировых «монстров» и развивающих стран, все не разрешается. Ни крупнейший игрок в ВТО – США, ни Евросоюз не намерены отказываться от дотирования аграриев, что создает для этих двух участников торгового объединения огромные преференции и делает невыгодной поставку агропродукции в Европу и Америку из развивающихся стран. Им также не по вкусу и более гибкие условия торговли для «третьих» стран – отмена импортных тарифов и различных таможенных ограничений. Эти перипетии приводят к торговым скандалам, которые особенно обострились в последнее время и напрямую коснулись Украины.

Выйти из тупика Азеведу планирует на балийской встрече. Он призвал страны-участниц ВТО подписать новые соглашения - «легкую Доху». Если все состоится, по прогнозам экспертов, на фоне снятия торговых барьеров в глобальную экономику дополнительно вольется 1 трлн долл. Азеведу уверен, что сумеет доказать мировому сообществу, что ВТО – «не парализована». Но если этому плану не суждено реализоваться, то торговое будущее видится в виде всевозможных двусторонних соглашений или блоков. Причем первые шаги в этом направлении уже делаются. Так, США и ЕС ведут переговоры по соглашению о создании зоны свободной торговли объемом в сотни миллиардов долларов. Завершить все процедуры планируется к концу 2014 года. Еще несколько примеров «торговой диверсификации» - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Американские интеграционные объединения, прежде всего, Североамериканское соглашение о свободной торговле. Кроме того, лидеры стран-членов Тихоокеанского альянса - Колумбия, Перу, Мексика и Чили согласовали взаимную отмену торговых пошлин, создание общих диппредставительств в ряде стран и введение единой визы для граждан государств, не входящих в альянс. То есть, создается объединение по принципу Шенгена, эксперты в перспективности проекта не сомневаются. Идут переговоры и по созданию торгового союза между ЕС и Японией.

Нельзя не вспомнить еще об одном объединении – Таможенном союзе, который по замыслу президента России Владимира Путина, вскоре достигнет масштабов Евразийского союза, взяв под свое крыло постсоветские страны. Так вот, Европейский Союз сейчас активно сотрудничает с РФ по унификации норм и стандартов ТС с требованиями ЕС. Кстати, это нивелирует аргумент российской стороны о неприемлемости членства в ЕС и одновременно активного сотрудничества со странами Таможенного союза.

Азеведу не видит угрозы для картеля от таких мегоблоков. «Меня не заботит то, что они ведут переговоры. Меня заботит то, что ВТО их не ведет», - подчеркнул он.

Но как бы не храбрился новый глава ВТО, перед картелем стоит сложная задача – доказать на балийском саммите жизнеспособность объединения и восстановить контроль использования различных квот. Чем аукнется это для Украины, чего следует ждать от таких глобальных перемен отечественному рынку?

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра считает, что упрощенный вариант соглашения Дохийского раунда, который снижает преференции крупных игроков в рамках ВТО, для Украины очень выгоден. «Украине, которая на сегодня является одним из мировых лидеров продажи сельхозпродукции, ликвидация бюрократических ограничений и квот позволит увеличить экспорт, по предварительным подсчетам, на 12-15 млрд долл. в год», - отметил эксперт.

Противоположного мнения придерживается Наталья Альварез, директор департамента финансового консалтинга компании Pro-Consulting. Она считает, что механизм урегулирования споров в рамках ВТО является недейственным, а поэтому то, что во время очередного заседания будет найден консенсус, который станет решением всех проблем мировой торговли, маловероятно.

«Исходя из этого, прогнозировать реальные возможности для роста объемов импортируемых Украиной товаров и услуг нет смысла», - подчеркнула эксперт.

Как отметила Альварез, так называемый упрощенный вариант Дохийского раунда призван решить вопрос бюрократических барьеров и стимулировать стран-участниц организации взять на себя обязательства по их сокращению, но реального плана действий нет, как нет и механизмов эффективной мотивации и полноценного контроля торговой политики стран-участниц ВТО.

Установленные правила ВТО подразумевают контроль использования квот, ограничивающих ежегодные минимальные или максимальные объемы импорта или экспорта, но, несмотря на это, квоты различных типов продолжают активно использоваться большинством стран-участниц организации как вынужденная и необходимая мера для развития.

«Но ВТО не принимает никаких активных мер для противодействия этому, как и не гарантирует равных условий торговли всем членам-участницам. То, что договоренности и правила существуют, но являются отчасти формальными и не выполняются в полной мере, ставит под вопрос эффективность работы такой международной организации как ВТО», - подчеркнула Альварез.

Девятая министерская конференция ВТО запланирована на 3-6 декабря 2013 года на Бали. Перед организацией стоят конкретные вызовы - рост протекционизма и количества «блоковых» торговых соглашений, активная борьба за природные ресурсы, вопросы продовольственной и энергетической безопасности. Сможет ли ВТО приблизиться к решению этих проблем, покажет время. Для Украины результат торговых дискуссий особенно важен, так как в ноябре планируется подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, которое включает в себя и действие между сторонами зоны свободной торговли. Причем, по уверению Еврокомиссии, документ заработает с момента подписания, не дожидаясь ратификации парламентом. Таким образом, торговые отношения в ближайшее время выйдут на первый план.

Нана Черная (УНИАН)