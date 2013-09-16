На Крюковском вагоностроительном заводе произошел пожар

В городе Кременчуг Полтавской области продолжается ликвидация пожара в цеху Крюковского вагоностроительного завода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар на территории ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" возник в понедельник в 02.40.

«В одноэтажном здании цеха по изготовлению колесных пар возник пожар, вследствие которого огнем уничтожена кровля цеха на площади около 800 м2. Подразделениями ГСЧС не допущено распространение огня на другие цеха завода», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

В 06.30 пожар был локализован, ликвидация продолжается.

К тушению пожара привлечены 9 отделений ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.