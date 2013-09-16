"Роснефтегаз" и "Роснефть" претендуют на долю Керимова в "Уралкалии"

"Роснефтегаз" и "Роснефть" могут заинтересоваться пакетом акций Сулеймана Керимова в "Уралкалии", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Об интересе "Роснефтегаза" газете рассказали два госбанкира и близкий к "Уралкалию" источник, о заинтересованности "Роснефти" - знакомый одного из совладельцев "Уралкалия". Другие источники газеты считают, что это только слухи.

Представитель Росимущества сказал, что в его ведомство информации о такой сделке не поступало. Представитель Сечина от комментариев отказался.

Сечин давно неравнодушен к «Уралкалию». Еще в бытность вице-премьером он инициировал повторное расследование причин аварии на одном из рудников компании в 2008 г. Вывод комиссии — компания виновна в затоплении выработок и должна возместить государству все потерянные запасы. Стоимость оставшихся под землей запасов могла составить 83-125 млрд руб., подсчитала комиссия. Впрочем, власти даже не пытались взыскать с компании эту сумму. Но ситуация в целом привела к тому, что владевший компанией на тот момент Дмитрий Рыболовлев продал свои 63,5% акций Керимову и его партнерам.

А после недавнего ареста гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, когда «Транснефть» объявила о сокращении поставок нефти в Белоруссию из-за ремонта трубопровода, Сечин неоднократно говорил о том, что «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам сырья в страну. В субботу он повторил это еще раз. Он также сообщил, что компания ведет переговоры о развитии бизнеса в Белоруссии «по всем направлениям».

«Роснефтегаз» — единственный претендент, у которого не будет проблем с деньгами. Компания владеет 10% акций «Газпрома» и 75% — «Роснефти». Сейчас на ее счетах должно быть 230 млрд руб.

При этом госхолдинг вполне может выступить в роли миротворца в конфликте с Белоруссией, отмечает сэйлз ИФК «Метрополь» Сергей Фильченков.

Фонд Керимова Suleyman Kerimov Foundation готов продать акции «Уралкалия», исходя из оценки в $20 млрд за всю компанию (в пятницу на LSE стоила $16,05 млрд), рассказывает знакомый Керимова. По его словам, есть две группы предпринимателей, которые уже собирают деньги. Коган входит в одну из них, добавляет собеседник «Ведомостей». Имен других он не называет.

Коган — основной претендент на пакет, говорят источник, близкий к «Уралкалию», и госбанкир. Но денег на сделку у него нет, объясняет госбанкир. Forbes в 2013 г. оценил состояние Когана в $950 млн. Бывший банкир, по данным Bloomberg, претендует на покупку пакетов и Керимова, и Филарета Гальчева, и Анатолия Скурова и планирует привлечь $9 млрд. Без помощи госбанков найти такую сумму невозможно, говорят источник, близкий к «Уралкалию», и три госбанкира. Но госбанки не предоставят такую сумму, пока сделка не будет одобрена президентом, подчеркивают они. Коган пытается получить разрешение на покупку «Уралкалия» у Путина, подтверждают госбанкир, федеральный чиновник и источник, близкий к «Уралкалию».

К Когану может присоединиться еще один давний знакомый Путина — Аркадий Ротенберг, говорит один из собеседников. Ротенберг — в игре, подтверждает госбанкир, не уточняя, сам он претендует на покупку или в партнерстве с кем-то. Представитель Ротенберга переговоры и намерение участвовать в покупке «Уралкалия» отрицает.

Знакомый одного из претендентов на «Уралкалий» рассказывает другую версию. По его словам, продается не только пакет Керимова, но и доли владельца «Евроцемент груп» Гальчева (7%), совладельца «Сибуглемета» Скурова (4,8%), а также 12,5% акций Wadge Holdings (контролируется всеми тремя партнерами). Последняя выпустила облигации в пользу китайского суверенного фонда Chengdong Investment Corporation, которые в 2014 г. могут быть конвертированы в акции «Уралкалия». Эта доля (46,05%) продается исходя из оценки в $19 млрд за всю компанию, рассказывает собеседник «Ведомостей». Причем не менее $4,5 млрд партнеры хотят получить деньгами, а остальное готовы взять активами. Исходя из такой оценки все 46,05% акций могут стоить $8,7 млрд. Такой вариант действительно обсуждается, подтверждает близкий к «Уралкалию» источник. Этот вариант Керимов отверг, уверяет знакомый бизнесмена.