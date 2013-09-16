Fitch понизило рейтинг «Интерпайпа»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный обеспеченный рейтинг крупнейшего в Украине производителя трубной продукции компании «Интерпайп» до уровня «ССС» с «В-», говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг возвратности активов установлен на уровне «RR4».

Как отмечается в сообщении, рейтинг отражает операционную и финансовую нестабильность, обусловленную конъюнктурными событиями, в том числе таможенными проблемами со странами Таможенного Союза, куда «Интерпайп» поставляет порядка 25% общего объема продаж, а также с Россией, не возобновившей квоты на импорт труб украинского производства на вторую половину 2013 года.

«Если пошлины на украинские трубы будут снижены во второй половине 2013 года, а «Интерпайп» полностью восстановит объем поставок, это позволит компании погасить долговые платежи в объеме 106 млн долл. в начале ноября. В противном случае, возникнет необходимость вести переговоры о реструктуризации долга с кредиторами», - говорится в сообщении Fitch Ratings.

Кроме того, в агентстве напомнили, что компании могут коснуться последствия антидемпингового расследования в США. «Министерство торговли США ведет антидемпинговое расследование в отношении импорта труб из 9 стран, включая Украину. И хотя Украина не входит в перечень стран, к которым потенциально могут быть применены наивысшие заградительные пошлины, определенные барьеры в отношении украинских труб в 2014 году возможны, что определенно скажется на финансовых возможностях компании («Интерпайп» - УНИАН)», - отмечают в агентстве.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение, регулирующее объемы беспошлинных поставок украинских труб в страны Таможенного союза. В рамках этого соглашения квота Украины на поставки труб в РФ в 2011 и 2012 годах составляла по 300 тысяч тонн. В конце декабря прошлого года стороны внесли в соглашение изменения, согласно которым квота на беспошлинные поставки труб в РФ для Украины была установлена на период с 1 января по 30 июня 2013 года в объеме 120 тысяч тонн.

Вместе с тем, в июле 2013 года правительство Российской Федерации решило не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб.

Кроме того, Министерство торговли США начало торговое расследование по обвинению производителей из Украины и восьми других стран в поставках на американский рынок стальных труб для нефтегазовой промышленности по несправедливо низким ценам.

Вместе с тем, в августе компания Shell провела квалификацию производства «Интерпайп» и включила ее заводы в список одобренных поставщиков по определенным видам продукции, хотя ранее Shell не рассматривала возможность использования труб украинского производства для реализации проектов в Украине из-за их неподходящего качества, и намеревалась импортировать трубы, в частности, из Японии

За январь-август 2013 года в Украине, по оперативным данным, производство стальных труб сократилось на 19%, или на 270 тыс. тонн по сравнению с аналогичным показателем 2012 года — до 1,150 млн тонн.