Очередная польская компания просит признать банкротом Гданьскую судоверфь

Варшава. Еще одна польская компания, работающая в отрасли кораблестроения - NIMNAV, просит суд признать банкротом принадлежащую украинским бизнесменам Гданьскую судоверфь из-за долгов.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила в понедельник собственник компании Марта Романов.

Собеседник агентства отметила, что подала заявление в Гданьский окружной суд в начале сентября, заметив, что завод задолжал ей за предоставленные услуги около 160 тыс. евро.

Она сообщила, что начала сотрудничать с Гданьской судоверфью в июне 2011 года, а проблемы с платежами начались уже в октябре того же года. Долг за предоставленные услуги касается работ, выполненных в 2012 году.

Марта Романов заметила, что, по ее данным, завод имеет долги за предоставленные услуги и поставленные товары перед около 60 компаниями.

"Меня предупреждали, что не стоит начинать сотрудничать с Гданьской судоверфью, но, честно говоря, тогда я не поверила", - сказала собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября стало известно о том, что очередная фирма, Techwind Jan Rutkowskі, подала в суд с требованием признать Гданьскую судоверфь банкротом из-за долга в около 80 тыс. долл.

Летом польская Biprostal отозвала свое заявление после того, как судоверфь погасила долг перед компанией.

Ранее уполномоченный по связям со СМИ украинских акционеров Гданьской судоверфи Яцек Ленски сообщал, что с начала года уже несколько компаний подавали заявления в суд с требованием признать Гданьскую судоверфь банкротом, однако заводу всегда удавалось решить этот вопрос до инициирования процедуры банкротства.

Справка УНИАН. Принадлежащая украинским предпринимателям Сергею Таруте и Олегу Мкчтряну Гданьская судоверфь с начала текущего года испытывает серьезные финансовые трудности, в результате которых задерживает выплату зарплату сотрудникам.

По данным польской Gazeta Wyborcza, задолженность завода составляет более 150 млн долл., и предприятию, чтобы избежать банкротства, необходимо около 55 млн долл.

Польские СМИ сообщали, что собрание акционеров завода, на котором планировалось принять план реструктуризации предприятия и которое было запланировано на начало августа, снова было перенесено на неопределенный срок.

25% завода принадлежат польскому государственному агентству развития промышленности ARP, которую украинские акционеры в апреле текущего года обвинили "в действиях направленных на банкротство завода".