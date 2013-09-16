В Днепропетровске пройдет заседание украинско-российской комиссии

Москва. 31 октября в Днепропетровске состоится заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Верховной Рады Украины, на котором будут обсуждаться вопросы сотрудничестве в сфере исследования космоса и атомной энергетики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

«31 октября мы проводим в Днепропетровске очередную парламентскую комиссию. В этом году мы проведем ее на базе «Южмаша», там будут участвовать высокие представители правительства России и Украины, руководители профильных ведомств», - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что парламентарии будут обсуждать сотрудничества в самых значимых отраслях – в первую очередь исследование космоса и атомная энергетика, что даст толчок развитию отношений между странами в целом.

Слуцкий напомнил, что последнее заседание состоялось весной прошлого года в Воронеже и было посвящено авиастроению.

«У нас нет проблем с Украиной в вопросе определения страны происхождения товаров, у нас есть кое-какие проблемы с Украиной про техрегламентам, потому что если мы их не унифицируем то, конечно, наше сотрудничество в сфере высоких технологий - космоса, атомной энергетики, машиностроения будет затрудненно», - сказал Слуцкий.

По его словам, работа по унификации техрегламентов продвигается.

Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание Межпарламентской комиссии Украина-Россия состоялось в Воронеже 27-28 мая. Встреча была посвящена обсуждению вопроса о месте и роли парламентов в сотрудничестве двух стран в сфере самолетостроения.