Беларусь передаст России материалы по делу "Уралкалия"

Белорусская прокуратура выделит в отдельное производство материалы по делу "Уралкалия" против россиян и подготовит их для передачи в российское надзорное ведомство.

Об этом сообщил журналистам замгенпрокурора РФ Александр Звягинцев, передает РИА Новости.

По словам Звягинцева, об этом шла речь сегодня в телефонном разговоре между ним и генпрокурором Беларуси Александром Конюком.

Как сообщал УНИАН, гендиректор «Уралкалия», председатель наблюдательного совета ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК) Владислав Баумгертнер был задержан 26 августа в Минске, куда прибыл по приглашению премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича.

По информации Следственного комитета Беларуси, он обвиняется по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью и служебными полномочиями). Основанием для задержания стали материалы о совершении Баумгертнером «явных злоупотреблений служебными полномочиями в корыстных целях, повлекших нанесение существенного вреда государственным и общественным интересам страны, а также нанесение ущерба в особо крупном размере ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «БКК».

Помимо Баумгертнера уголовные дела возбуждены в отношении группы других сотрудников БКК, а также в отношении основного акционера «Уралкалия», владельца футбольного клуба «Анжи» Сулеймана Керимова.

6 сентября Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг ареста Баумгертнера, заявил, что проблема, конечно, должна решаться.

13 сентября Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов Баумгертнера на решение районного суда оставить его под стражей. Адвокаты заявили, что будут обжаловать это решение.

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