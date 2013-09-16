Пожар на Крюковском вагоностроительном заводе ликвидирован

Пожар на Крюковском вагоностроительном заводе (г. Кременчуг, Полтавская обл.) ликвидирован в 14-00.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды облуправления ГСЧС, на месте остался дежурный караул, а так все работы по ликвидации пожара прекращены.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в 2-40 на территории Крюковского вагоностроительного завода произошло возгорание в одноэтажном здании цеха по изготовлению колесных пар. Огнем уже уничтожена кровля цеха на площади около 800 м кв. Жертв и пострадавших нет.

Огонь был локализован в 6-30. Причина пожара устанавливается.

22 февраля 2012 года на Крюковском вагоностроительном заводе горел малярный цех.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.