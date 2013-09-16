Промпроизводство в США за месяц увеличилось на 0,4%

Объем промпроизводства в США в августе этого года увеличился на 0,4% по сравнению с июльским показателем.

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,5%.

В то же время было зафиксировано увеличение объемов производства в перерабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, на 0,7% после понижения на 0,4% месяцем ранее.

Выпуск автомобилей и деталей к ним подскочил в прошлом месяце на 5,2%.

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