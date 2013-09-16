Промпроизводство в США за месяц увеличилось на 0,4%
18:30, 16 сентября 2013Промышленность
1
Объем промпроизводства в США в августе этого года увеличился на 0,4% по сравнению с июльским показателем.
Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет Федеральной резервной системы.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,5%.
В то же время было зафиксировано увеличение объемов производства в перерабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, на 0,7% после понижения на 0,4% месяцем ранее.
Выпуск автомобилей и деталей к ним подскочил в прошлом месяце на 5,2%.
Читайте также: Новая статистика из США сокращает вероятность свертывания стимулов - эксперты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter