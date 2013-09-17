В милиции сообщили о вероятной причине пожара на Крюковском заводе

По предварительным данным, причиной пожара, произошедшего 16 сентября на Крюковском вагоностроительном заводе, стало короткое замыкание в электропроводке.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

"16 сентября в Крюковский райотдел милиции поступило сообщение о том, что на территории ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» произошло загорание в одном из цехов. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, спасатели и скорая медицинская помощь. Потерпевших от пожара нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Проводится проверка", - отмечается в сообщении ОСО.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября на территории Крюковского вагоностроительного завода произошло загорание в одноэтажном здании цеха по изготовлению колесных пар. Огнем уничтожена кровля цеха на площади около 800 м кв. Жертв и пострадавших нет.

22 февраля 2012 года на Крюковском вагоностроительном заводе горел малярный цех.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.