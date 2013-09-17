Промпроизводство в Украине сократилось на 5,4%

Промышленное производство в Украине в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года сократилось на 5,4%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к июлю 2013 года зафиксировано сокращение промпроизводства на 2,5%.

В январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.

По данным Госстата, в августе 2013 года по отношению к августу 2012 года рост промпроизводства зафиксирован только в добыче металлических руд – на 5,5% (по сравнению с июлем т.г. – спад на 1,6%), производстве электрооборудования – на 6,4% (спад на 14,5%).

Остальные отрасли в августе 2013 года по сравнению с августом прошлого года показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 27,4% (спад 0,5% к июлю т.г.), в производстве автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств - на 26% (спад 10,7%), производстве химических веществ и химической продукции на 25% (спад 9,2%), текстильное производство - 11,8% (спад 2,6%), производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования - 10,3% (рост 9,5%).

В распределении электроэнергии, газа и пара в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года спад промпроизводства составил 1,8% (спад 2,4% к июлю т.г.).

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%, по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%, В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.