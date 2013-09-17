За 8 месяцев производство автобусов сократилось почти на 40%

Производство автобусов украинскими компаниями в январе-августе 2013 года сократилось по сравнению с январем-августом 2012 года на 39,1% - до 1,371 тыс. единиц. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, производство автобусов в Украине в августе 2013 года составило 251 единицу, что на 39,5% меньше результатов августа 2012 года.

Как сообщал УНИАН, производство автобусов украинскими компаниями в январе-июле текущего года сократилось по сравнению с январем-июлем 2012 года на 40,2% - до 1,1 тыс. единиц.

Производство автобусов в Украине в июне 2013 года составило 215 единиц, что на 45% меньше результатов июня 2012 года.

Производство автобусов по итогам 2012 года сократилось на 14,4% по сравнению с 2011 годом - до 3 206 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» (КрАСЗ), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).