Выпуск украинских автомобилей сократился на 46%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 45,9% - до 26,6 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с августом 2012 года выпуск легковых автомобилей в прошлом месяце упал на 16,4% - до 5 тыс. единиц.

В январе-августе 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-августу 2012 года на 49,9% - до 1,101 тыс. единиц.

При этом в августе 2013 года производство грузовых автомобилей сократилось по сравнению с августом прошлого года на 39,9% - до 199 единиц.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 50% - до 21,6 тыс. единиц.

По сравнению с июлем 2012 года выпуск легковых автомобилей в июле 2013 года упал на 24,7% - до 4,4 тыс. единиц.

В январе-июле 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-июлю 2012 года на 51,4% - до 886 единиц.

При этом в июле 2013 года производство грузовых автомобилей увеличилось по сравнению с июлем прошлого года на 16,7% - до 154 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине, в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.