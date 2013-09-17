Украина сократила производство стальных труб почти на 17%

Украина в январе-августе 2013 года сократила производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 16,7% - до 1,28 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в августе 2013 года производство стальных труб и профилей по сравнению с июлем сократилось на 10,2% - до 158 тыс. тонн, по сравнению с августом 2012 года - сократилось на 0,1%.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2013 года сократила производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 18,6% - до 1,121 млн тонн

Металлургические предприятия в 2012 году сократили производство стальных труб по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и завод «Коминмет».