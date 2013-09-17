В ЕС зафиксировали рекордный обвал авторынка

В Евросоюзе продажи новых автомобилей за период с января по август упали до 8,14 миллиона единиц, что является рекордно низким результатом за всю историю наблюдений с 1990 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 сентября данные Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), пишет lenta.ru.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года спад продаж составил 5,2%. В августе 2013 года в странах ЕС было зарегистрировано 686,9 тысячи новых автомобилей, что на 4,9% хуже результатов августа 2012 года.

Сильнее всего продажи упали на Кипре — за период с января по август на острове было продано на 40% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, крупный спад зафиксирован в Нидерландах — 31,6% и Румынии — 17,6%.

Среди автомобильных компаний в 2013 году наиболее существенное сокращение продаж в ЕС испытал французский концерн PSA Group — 12,1%. В наибольшем плюсе среди массовых автопроизводителей оказался Mazda — спрос на его модели вырос на 9 процентов. Производитель люксовых марок Jaguar Land Rover нарастил продажи на 10%.

2013 год может оказаться шестым годом подряд, когда автомобильный рынок ЕС переживает сокращение спроса. Обвал на рынке ЕС контрастирует с ростом продаж в США, где в августе продажи выросли на 17 процентов и составили 1,5 миллиона единиц. В России в августе было продано 232 тысячи автомобилей, а всего в этом году продажи могут достичь 2,8 миллиона единиц.