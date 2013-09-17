Госфининспекция назвала неэффективным выполнение программы развития внутреннего рынка

Государственная финансовая инспекция Украины назвала неэффективным выполнение государственной программы развития внутреннего рынка до 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфининспекции.

«В частности, из запланированных к разработке и принятию 3724 нормативных актов в сфере технического регулирования, направленных на гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза и требованиями ВТО, приняты только 55 национальных стандартов – то есть, только 1,5%», - подчеркивается в сообщении ведомства.

При этом, как отмечается в сообщении, к выполнению программы привлекались 15 министерств и ведомств.

Вместе с тем, по информации Госфининспекции, предложения по улучшению ситуации отчасти были учтены в проекте правительственного закона «Об общегосударственной программе развития конкуренции на 2014-2024 годы» в части разработки и включения в перечень стратегических документов по реформированию и развитию отраслей народного хозяйства, а также мероприятий, направленных на предоставление посреднических, информационно-консультационных и финансовых услуг.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Кабинет министров Украины утвердил основные направления работы Государственной финансовой инспекции на 2013 год. В частности, в 2013 году была запланирована ревизия использования бюджетных средств и/или отдельных направлений финансово-хозяйственной деятельности, проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдельных госпредприятий, включая «Турбоатом», «Машпроект», «Укртранснафту», «Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины», «Хлеб Украины», аэропорт «Борисполь», порт «Октябрьск», «Лисичанскуголь», «Укрэнерго», «Черноморнефтегаз», «Антонов», «Электротяжмаш», «Запорожский титано-магниевый комбинат», «Одесский припортовый завод», «Укрнафту», «Укринтерэнерго».

Кроме того, на постоянной основе запланировано осуществление контроля выполнения требований законодательства в сфере государственных закупок.

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