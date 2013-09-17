Польша реформирует оборонную отрасль

Варшава. Правительство Польши решило объединить компании оборонного комплекса в одну структуру, компанию Polska Grupa Zbrojeniowa, что должно повысить эффективность деятельности и способствовать модернизации польской армии.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского правительства.

"Новая компания усилит конкурентоспособность на открытом европейском рынке оборонной промышленности. Это также будет способствовать эффективному формированию имиджа польского оборонного комплекса в стране и на зарубежных рынках", - отметили в правительстве.

По оценкам министерства государственного имущества Польши, объединенная компания ежегодно будет получать почти 2 млрд долл. выручки., а в ней будут работать 13 тыс. сотрудников.

Глава правительства Дональд Туск высказал надежду, что новая компания сможет стать настолько же известной, как один из лучших продуктов польского оборонного комплекса - бронетранспортер "Росомак".

В новую структуру, в частности, войдут: Huta Stalowa Wola S.A., 11 компаний Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo - Produkcyjnych, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. и компании Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o. o.

Как сообщал УНИАН, представители министерств Украины и Польши 27 мая в Варшаве заявили о намерении активизировать сотрудничество оборонно-промышленных комплексов обеих стран. Министерство обороны Украины заинтересовано в реализации проектов по совместным с Польшей разработкам военной техники для продажи данной продукции в третьи страны.

Польское министерство обороны ожидает заключения первых договоров с компаниями ОПК Украины в октябре т.г.