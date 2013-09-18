В Украине снова растет производство лекарств на основе антибиотиков

Украинские предприятия в январе-августе 2013 года увеличили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 565 тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в августе 2013 года производство лекарственных препаратов на основе антибиотиков сократилось на 32,5% по сравнению с августом прошлого года и на 27,7% по сравнению с июлем 2013 года – до 62,6 тонн.

Согласно сообщению, Украина в январе-августе 2013 года увеличила производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 7,3% - до 75,7 тонн.

В августе текущего года производство лекарственных препаратов на основе гормонов увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12% по сравнению с июлем 2013 года – до 9,5 тонн.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-августе текущего года увеличилось на 15,8% - до 30,5 тыс. тонн.

В августе 2013 года производство препаратов без антибиотиков и гормонов уменьшилось на 1,7% по сравнению с августом прошлого года, но увеличилось на 15,3% по сравнению с июлем текущего года – до 3,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года Украина сократила производство лекарств по сравнению с 2011 годом на основе антибиотиков на 3,7% - до 898 тонн, увеличила производство лекарств на основе гормонов на 8,2% - до 114 тонн. Производство лекарств, не содержащих антибиотики и гормоны, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 9,2% - до 42,4 тыс. тонн.