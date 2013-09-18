Беларусь готова сотрудничать с "Уралкалием" при любом владельце, но цены снижать не будет

Беларусь готова сотрудничать с российской компанией "Уралкалий" при любом собственнике, заявил в среду журналистам первый вице-премьер РБ Владимир Семашко.

"Мы готовы в любом варианте собственности сотрудничать с "Уралкалием", - сказал Семашко, отвечая на вопрос, готова ли Беларусь возобновить сотрудничество с "Уралкалием" в случае смены владельца, передает РИА "Новости".

"Мы имеем позитивный опыт сотрудничества с "Уралкалием", и сотрудничество всегда приносит хороший результат", - добавил белорусский чиновник.

Он также подчеркнул, что Беларусь не готова снижать экспортные цены на калийные удобрения на мировых рынках.

"Беларусь не готова снижать цены, любое снижение - это убытки", - сказал он.

Между тем, участники рынка ожидают снижения цен на калийные удобрения ниже 300 долларов с нынешних 400 долларов за тонну после прекращения сотрудничества "Уралкалия" с "Беларуськалием" и остановки совместных экспортных продаж через белорусскую калийную компанию. Сам российский производитель также не исключает такого снижения.

Как сообщал УНИАН, 30 июля российская компания «Уралкалий» объявила о выходе из состава белорусско-российского ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), через которое вместе с «Беларуськалием» поставляла свою продукцию на внешние рынки. Это решение россияне объяснили тем, что белорусская сторона начала экспортировать продукцию «Беларуськалия» в обход БКК.

26 августа Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководителей БКК, среди которых председатель наблюдательного совета БКК, гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Они обвиняются по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями). Баумгертнер был задержан в Минске и сейчас находится в СИЗО КГБ.

2 сентября Следственный комитет Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела в отношении главного акционера «Уралкалия», владельца футбольного клуба «Анжи» Сулеймана Керимова. Он обвиняется в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. СК Беларуси сообщил, что Керимов объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

5 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 399 «О совершенствовании экспорта калийных удобрений». Он предусматривает создание новой торговой компании, которая будет осуществлять продажу калийных удобрений – ОАО «Белорусская калийная компания».

6 сентября Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг ареста Баумгертнера, заявил, что проблема, конечно, должна решаться.

«С Лукашенко я по этому вопросу не разговаривал. А это затишье связано с тем, что мы хотим проблему решить, а не загонять ее в тупик, что очень легко сделать, начиная шум и гам по этому вопросу», - заявил Путин.

10 сентября Лукашенко заявил, что «в связи с неприличными действиями этих российских негодяев у нас сложились определенные проблемы с реализацией калийных удобрений».

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