Судьба Гданьской судоверфи решится в октябре - профсоюз

Варшава. Дальнейшая судьба принадлежащей украинским бизнесменам Гданьской судоверфи определится в начале октября, когда состоится заседание наблюдательного совета компании и собрание акционеров завода, на которых будут приняты ключевые решения для дальнейшей работы предприятия.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил вице-глава профсоюза "Солидарность" на предприятии Кароль Гузикевич.

"В начале октября уже будет известно, в какую сторону будет развиваться ситуация. Мы смотрим на все оптимистически и думаем, что господин Сергей Тарута не допустит банкротства предприятия", - сказал он.

По данным собеседника агентства, наблюдательный совет компании должен утвердить отчеты правления за прошлый год, а также бизнес-план дальнейшего развития.

Он заметил, что сейчас на предприятии продолжается аудит.

Гузикевич также сказал, что в начале следующего месяца состоятся переговоры Таруты с представителями польского правительства, которое через государственное агентство развития промышленности (ARP) владеет 25% акциями завода.

Собеседник агентства призвал не придавать особого значения очередным судебным искам ряда компаний, требующих признать банкротом Гданьскую судоверфь, заметив, что они являются результатом желания компаний быстрее получить задолженность.

По его словам, против завода может быть подано более десятка таких исков.

В то же время, он отметил, что правлению завода всегда удавалось решать эти вопросы с подавшими иски компаниями до начала официальной процедуры банкротства.

Пресс-секретарь государственного Агентства развития промышленности (ARP) Рома Сажиньска сообщила УНИАН, что министр государственного имущества Польши Владзимеж Карпиньский и Сергей Тарута в августе договорились не комментировать в СМИ ситуацию с судоверфью до принятия решений, связанных с ее работой.

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно о том, что очередная компания (NIMNAV) подала в суд на Гданьскую судоверфь с требованием признать ее банкротом из-за долга около 160 тыс. евро.

В июле представители украинских акционеров обвинили ARP в распространении лживой информации о финансовой ситуации завода, а также в действиях, направленных на его банкротство после того, как госагентство обвинило мажоритарных собственников в давлении с целью получить средства на докапитализацию предприятия.

Ранее польские СМИ сообщали, что предприятию для того, чтобы избежать банкротства, необходимо около 55 млн долл., а общий долг завода превышает 150 млн долл.

Кароль Гузикевич заявил, что профсоюзы поддерживают украинских собственников завода, обвинив польское правительство в действиях, направленных против украинских акционеров, с целью довести завод до банкротства.

Справка УНИАН. Гданьская судоверфь является одним из крупнейших судостроительных заводов в Польше, а также символом независимого профсоюза "Солидарность", который был основан в его стенах и в конце 80-х годов прошлого столетия и привел к падению коммунистического режима в стране.

75% акций предприятия владеют украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, 25% - ARP.