Спад в промышленности Украины сохранится и в сентябре - эксперт

В Украине негативная тенденция спада в промышленности сохранится, и по итогам сентября снижение в годовом выражении составит около 5,3-5,5%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, такой прогноз сделала эксперт центра Мария Сальникова.

По словам эксперта, до конца года улучшение ситуации в добывающей и обрабатывающей отраслях не ожидается.

«Так как основным заказчиком в области машиностроения для нас является Россия, соответственно, ухудшившиеся отношения с основным импортером нашей продукции уже к концу года могут оказать давление на общий показатель промышленного производства», - сказала Сальникова.

При этом она отметила, что сдерживающим падение промышленного производства фактором станет то, что мировые цены на сталь приостановили падение, и металлургический сектор в сентябре может показать умеренный рост производства.

«Мы полагаем, что по итогам сентября снижение в годовом выражении составит около 5,3-5,5%, то есть ситуация по сравнению с августом значительно не изменится. По итогам 2013 года падение промышленного производства может составить около 2%», - сказала эксперт.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года сократилось на 5,4%.

По информации Госстата, по отношению к июлю 2013 года зафиксировано сокращение промпроизводства на 2,5%.

В январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.