Правительство одобрило госгарантии «Укроборонпрому» на 300 млн грн

Кабинет министров Украины одобрил предоставление государственных гарантий в объеме 300 млн грн государственному концерну «Укроборонпром» для погашения задолженности, сформировавшейся на предприятиях концерна.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №663 от 14 августа текущего года, опубликованном 18 сентября на веб-портале правительства.

Как отмечается в постановлении, государственные гарантии выделяются под заимствования, оформленные кредитом сроком на 5 лет под предельный размер процентной ставки 7% годовых.

Для предоставления госгарантий предприятия концерна должны предоставить Минфину информацию о финансовом состоянии, данные о кредитных обязательствах с графиком их обслуживания и погашения, ведомости о наличии или отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов, проект кредитного соглашения, технико-экономическое обоснование, копию расчетного баланса за прошлый год и копию баланса на последнюю расчетную дату.

Затем Минфин должен заключить с концерном договор, предусматривающий возмещение концерном расходов бюджета на исполнение гарантийный обязательств, уплату пени за каждый просроченный день возмещения расходов, предоставление Минфину права списывать средства со счетов концерна в пользу Минфина.

Как сообщал УНИАН, предприятия концерна «Укроборонпром» не единожды назывались в числе крупнейших среди государственных предприятий-должников по выплате заработной платы.

Вместе с тем “Укроборонпром” в январе-июне 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,9 млрд грн.

Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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