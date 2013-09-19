Крупнейший производитель алюминия "Русал" уже закрыл три завода в России

Крупнейший в мире производитель алюминия "Русал" уже закрыл 3 завода в России и думает остановить Новокузнецкий завод, на фоне перепроизводства в отрасли и неуклонно падающих цен на металл, сказал в среду первый заместитель гендиректора компании Владислав Соловьев.

"Русал" уже сократил производство на 350.000 тонн по сравнению с прошлым годом, и мы уже закрыли по крайней мере 3 завода в западной части России", - заявил Соловьев на отраслевой конференции в Женеве, сообщает Reuters.

Опасения по поводу снижающихся цен на металл, который используется для производства упаковки, самолетов и автомобилей, заставили производителей алюминия по всему миру сокращать производство и урезать расходы.

Индикативная цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник держалась в районе 1,790 долл. за тонну, что примерно в 2 раза меньше уровня сентября 2008 года.

"С таким уровнем цен, я думаю, еще будут закрываться производства в западной части РФ", - сказал Соловьев.

"Мы уже закрыли первую очередь Новокузнецкого алюминиевого завода и смотрим на вторую, это будет означать полное закрытие предприятия в Новокузнецке", - добавил он, не назвав сроков.

Как сообщал УНИАН, «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК), единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год, в 2007 году перешел под контроль объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «Русал»), созданной в марте того же года путем слияния «Русала», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

В апреле 2011 года "Русал" остановил выпуск алюминия на комбинате из-за невыгодных тарифов на электроэнергию (расходы на нее превышали 45% себестоимости продукции). По итогам 2011 года чистый убыток предприятия составил 131,2 миллиона гривень.

В мае 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры Украины о расторжении договоров купли-продажи 68,01% госпакета акций ОАО "ЗАлК". «Русал» сразу же подал кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины. По сей день вопрос по «ЗАлК» находится в судах.

Президент Украины Виктор Янукович видит два пути развития ситуации: "бывший собственник начнет выполнять инвестобязательства - суд его заставит, или произойдет смена собственника, и завод начнет развиваться".

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