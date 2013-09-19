Прокуратура требует взыскать с лисичанского стеклозавода 4,6 млн грн

Прокуратура Луганской области 18 сентября подала в Хозяйственный суд области иск в интересах государства в лице Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Луганской области к Лисичанскому стеклозаводу «Пролетарий».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, выдвинуты требования о взыскании задолженности за аренду целостно-имущественного комплекса, пени и 3% годовых в размере 4,6 млн грн.

В юридическом отделе «Пролетария» УНИАН уточнили, что когда будут получены документы по данному иску прокуратуры, предприятие намерено их оспорить.

Справка УНИАН. ПАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» (Лисичанск, Луганская обл.) осуществляет свою деятельность преимущественно на рынке производства листового стекла для строительных предприятий Украины, стран СНГ. 25-30% производимой продукции предприятие поставляется на экспорт. На заводе работает около 3 тыс. человек.

В 2012 году стеклозавод «Пролетарий» увеличил чистые убытки в 5 раз — до 368 млн грн.

Общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 2,2% - до 868,022 млн грн с 887,16 млн грн.