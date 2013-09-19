Госинвестпроект ищет инвесторов для строительства 10 заводов по переработке мусора

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами сегодня, 19 сентября, объявило о начале привлечения инвесторов для строительства в Украине первых 10-ти экологических комплексов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госинвестпроекта.

Заводы по переработке мусора будут построены в рамках национального проекта «Чистый город», уточнили в пресс-службе.

По словам председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива, «в Украине отсутствует индустрия переработки мусора. Нацпроект «Чистый город» позволяет не только улучшить экологическую ситуацию в стране, но и создать новую сферу промышленности. Поэтому сегодня мы начинаем процесс отбора инвесторов для строительства в Украине первых 10-ти экологических мусороперерабатывающих комплексов».

Как сообщил Каськив, расчетный объем инвестиций в один пилотный город для создания такого комплекса составляет от 20 до 50 млн евро, общий объем по всем городам-участникам проекта - около 320 млн евро.

По его словам, реализация нацпроекта и введение в эксплуатацию мусороперерабатывающих комплексов позволит обеспечить 55 тыс. дополнительных рабочих мест.

Каськив также подчеркнул, что в Украине ежегодно образуется 14 млн. тонн отходов – это примерно 350 кг мусора на одного жителя страны. Причем перерабатывается лишь 5% отходов, а 95% вывозится на полигон. На сегодняшний день полигоны для мусора занимают 4% площади государства.

Проект предусматривает внедрение инновационных технологий обращения с отходами в 10-ти пилотных городах: Киеве, Харькове, Полтаве, Сумах, Днепропетровске, Кировограде, Виннице, Хмельницком, Тернополе, Черновцах.

Директор ГП «Национальный проект «Чистый город» Иван Олексиевeц отметил, что сейчас в Украине работают лишь 2 завода по сжиганию мусора, более 6 тыс. полигонов и нет ни одного мусороперерабатывающего комплекса.

«Мы решили, что будем перенимать опыт ведущих европейских стран и в рамках пилотного проекта в 10-ти городах будем перерабатывать не менее 16% отходов, которые образуются в Украине», - отметил он.

По словам Олексиевца, примерно год назад Нацпроект «Чистый город» завершил разработку предварительного ТЭО для первых 10 городов Украины, в которых будут созданы комплексы по переработке ТБО.

“Предварительное ТЭО уже утверждено правительством, подготовлены и приняты три закона, регулирующие обращение с отходами, еще три законопроекта находятся на рассмотрении в Верховной Раде и сегодня Национальный проект переходит на этап привлечения частного инвестора», - подчеркнул он.

Прием заявок от инвесторов будет проходить до 30 октября 2013 года.

Справка УНИАН. По данным Госинвестпроекта, в Украине ежегодно образуется 14 млн тонн отходов – это приблизительно 350 кг мусора на одного жителя страны. При этом перерабатывается лишь 5% отходов, а 95% вывозится на полигоны. На сегодняшний день полигоны для мусора занимают 4% площади Украины.

Национальный проект «Чистый город» реализуется Госинвестпроектом.

Главная цель проекта - переход на европейскую систему переработки ТБО, системное решение проблемы загрязнения окружающей среды, изменение законодательного регулирования обращения с ТБО и решение критической проблемы загрязнения окружающей среды.