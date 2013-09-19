В Польше темп роста промпроизводства снизился до 2,2% за месяц

Варшава. Промышленное производство в Польше в августе 2013 года выросло в годовом выражении на 2,2% после 6,3% плюса в июле, который оказался самым высоким показателем с начала текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польского Госкомстата (GUS) за январь-август текущего года промпроизводство в Польше выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В месячном выражении производство в августе упало на 4,5% после увеличения на 1,5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост промышленного производства на 2,6% в годовом выражении и падение на 3,7% - в месячном выражении.

По данным GUS, август стал третьим месяцем подряд, когда зафиксирован рост промышленного производства в Польше в годовом выражении.

С начала текущего года падение промпроизводства в годовом выражении зафиксировано в стране только в трех месяцах - в феврале (-2,1%), в марте (-2,9%) и в мае (-1,8%), а рост в остальных месяцах составил от 0,3% до 3%.

Как сообщал УНИАН, в августе промпроизводство в Украине снизилось на 5,4% после 4,9% минуса в июле, а падение за первые восемь месяцев составило 5,2%.

С начала текущего года падение промышленного производства в годовом выражении в Украине составляло от 2,2 до 9,3%.

Cправка УНИАН. Польское правительство из-за меньшего, чем ожидаемый, роста экономики, в июле текущего года объявило об увеличении дефицита государственного бюджета на почти 50% - до 16 млрд долл.