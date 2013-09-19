Миндоходов намерено внедрить электронный реестр справок об уплате утилизационного сбора

Министерство доходов и сборов Украины, учитывая высокую техническую обеспеченность, рассматривает возможность открытия электронного реестра справок об уплате утилизационного сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Мы утвердили форму (справки - УНИАН). Кабмин разрешил не делать их (справки - УНИАН) на бланках строгой отчетности, так как нужно время для производства этих бланков. Позже мы сделаем обмен. Наряду с этим мы внедряем электронный реестр, который позволит зарегистрировать этот налог, в рамках тех технологий, которые у нас уже есть», - сказал Клименко.

При этом он подчеркнул, что проблемы с регистрацией справок уже не должны возникать, поскольку все необходимые вопросы уже проработаны. Вместе с тем, по словам Клименко, иметь такую справку нужно в обязательном порядке, а органы внутренних дел не могут не принимать их.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Министерство доходов и сборов порекомендовало таможням Украины выдавать временные справки об уплате или освобождении от уплаты сбора за утилизацию транспортных средств по форме, обнародованной на официальном сайте Миндоходов с использованием в качестве номера справки - номера таможенной декларации.

Ранее Миндоходов обнародовало образец справки об уплате сбора за утилизацию транспортных средств, по которому в справке будет указываться информация о налогоплательщике, марка транспортного средства, номер двигателя, шасси, кузова и рамы, номер таможенной декларации, а также сумма уплаченного сбора.

Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств” вступил в силу с 1 сентября.

Вместе с тем, Президент Украины Виктор Янукович, подписавший данный закон 2 августа, потребовал внести изменения в законодательство с целью снять противоречия с нормами ВТО. В связи с этим в середине августа Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило изъять ряд противоречивых норм, в частности, о необходимости сертификации утилизационных площадок и использовании корректирующих коэффициентов при вычислении суммы необходимого к уплате экологического налога.