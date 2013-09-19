Холдинг Фирташа вложит 1,5 млрд грн в развитие азотных предприятий

Холдинг Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, объединяющий предприятия азотной химии, намерен вложить до конца 2013 года в общей сложности 1,5 млрд грн в проекты по модернизации производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Фирташ во время расширенного совещания Союза химиков Украины в Ривне.

По словам бизнесмена, порядка 264 млн грн пойдут на реализацию инвестпроектов, 669,6 млн грн – на капитальные ремонты, 541,6 млн грн - на модернизацию предприятий.

«Мы полностью реализуем наш инвестплан. При этом дополнительные инвестиции – порядка 256 млн грн - мы потратили на улучшение показателей надежности производства и улучшение условий труда», - сказал Фирташ.

При этом он отметил, что инвестпланы следующего года будут связаны как с модернизацией существующих мощностей, так и разработкой новых производств.

Справка УНИАН. Холдинг Ostchem входит в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа. При этом Группа заинтересована в развитии не только азотной, но и титановой химии.

В частности, в апреле Фирташ отмечал, что в рамках титановой программы группа компаний намерена инвестировать значительные ресурсы по добыче и в титановую химию, при этом уже разрабатывался план по строительству нового производства двуокиси титана на «Крымском титане».

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