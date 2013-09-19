Заводы концерна «Стирол» могут возобновить работу до конца октября

Холдинг Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, объединяющий предприятий азотной химии, рассчитывает возобновить работу химических заводов концерна «Стирол», остановленных в сентябре, до конца октября текущего года – после завершения плановых ремонтов и улучшения рыночной конъюнктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Фирташ во время расширенного совещания Союза химиков Украины в Ривне.

«Остановив заводы, мы показали, что можем влиять на ценовую конъюнктуру. При этом нынешний уровень цен в 450 долл. за тонну позволяет предприятиям вновь запустить производство», - сказал Фирташ.

Ранее бизнесмен заявлял, что остановка предприятий была неизбежной, однако сейчас она сыграла предприятиям на руку. Восстановление производства будет быстрым, предприятия не ощутят значительного ущерба от простоя. «По нагрузке мы выйдем пусть не на 98%, но на 96%. То есть мы не так много потеряем», - отметил Фирташ.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений концерн «Стирол», входящий в холдинг Ostchem, временно приостановил производство минеральных удобрений из-за ряда факторов, приведших к сдвигу фаз закупок удобрений и обвалу цен на мировых рынках минеральных удобрений.

Как отмечали руководители предприятия, концерн воспользуется перерывом в работе с максимальной пользой, то есть весь ремонтный персонал будет направлен на проведение диагностики и ремонта коммуникаций, динамического и статического оборудования, подготовку к зиме. Учебный центр концерна в это время будет работать в интенсивном режиме, максимально охватив всех работников, которые должны пройти курсы повышения квалификации.