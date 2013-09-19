Столичные импортеры и владельцы авто уплатили 4,5 млн грн утилизационного сбора

Импортеры и собственники автомобилей, живущие и работающие в Киеве, с начала сентября уплатили в бюджет 4,5 млн грн налога на утилизацию автомобилей (экологического налога), обязательного к уплате с 1 сентября текущего года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.

«С 1 сентября столичная таможня оформила 380 автомобилей в режиме «импорт», из которых 369 автомобилей импортировали дилеры (12 предприятий), а остальные – граждане», - уточнили в ведомстве.

Ранее министр доходов и сборов Александр Клименко заявил, что Министерство доходов и сборов Украины, учитывая высокую техническую обеспеченность, рассматривает возможность открытия электронного реестра справок об уплате утилизационного сбора.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Министерство доходов и сборов рекомендовало таможням Украины выдавать временные справки об уплате или освобождении от уплаты сбора за утилизацию транспортных средств по форме, обнародованной на официальном сайте Миндоходов с использованием в качестве номера справки - номера таможенной декларации.

Кроме того, Миндоходов обнародовало образец справки об уплате сбора за утилизацию транспортных средств, по которому в документе будет указываться информация о налогоплательщике, марка транспортного средства, номер двигателя, шасси, кузова и рамы, номер таможенной декларации, а также сумма уплаченного сбора.

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